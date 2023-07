Ogni estate, non cambiano mai: “daremo il massimo per”, “ogni traguardo alla nostra portata“, “lotteremo su tutti i fronti“.. Tormentoni, appunto. Slogan estivi sempre di moda.. Tipo “a luglio ha sempre fatto caldo”, sembra che anche nel calcio sia tutto uguale come 10/15 anni fa. E invece, no…Le spiegazioni, non le convinzioni a prescindere.Ha stravinto il, cui mancherà solo. Se verrà sostituito con un difensore all’altezza, poi il vero confronto sarà tra. E l’unico traguardo, lo scudetto. Alla, 2a, mancherà Milinković che finora non è stato ben rimpiazzato, anche se lo svizzeroè ottimo. Machiede - e merita - unaper non fare brutta figura in Champions. Lotito aspetta più del solito: sta prendendo i ritmi della politica.c’è un una visione che fa rima con finzione. Facciamo finta che… Ma non è così. Sommer non vale Onana, Toloi sarebbe un mini-Skriniar, Frattesi è top però Brozovic di più, Thuram non promette gli stessi gol di Dzeko e Lukaku. E neppure di Dzeko o Lukaku… Cuadrado, anche se non piace ai nerazzurri duri e puri, darà qualcosa in più di Bellanova.. Però Inzaghi accontenta Zhang più giornalisti&tifosi dichiarando “scudetto e Champions”. Gli scrivono lui sì che è un interista vero. Evviva., invece, viene accusato di non essere unperché promette un posto nella prossima superChampions e poi si vedrà. Il discorso ha una sua spiegazione logica, che però si scontra con l’ideologia “no Max” e #allegriout. Anche con una maggiore disponibilità di Vlahović e Chiesa, la Juve diventa superiore a quello dell’anno scorso solo se Weah fa meglio di Cuadrado (e non è scontato), se torna l’atteso Pogba e se Rovella non fa rimpiangere Paredes (questo sì che è scontato). La Juve obbligata a vincere vale è ideologia, non logica.si tratta di una statistica, non di una prodezza. È un foglio Excel, non una bella azione. Se tutto fosse strettamente rapportato ai soldi… Un esempio: Kvara ha appena raddoppiato lo stipendio, quindi dovrebbe fare il doppio di gol e assist rispetto al campionato scorso? E Leao il triplo? A proposito.. Ha preso cinque giocatori importanti. Se almeno tre di questi saranno titolari, con un rendimento all’altezza, Pioli tornerà “on fire” a lottare per lo scudetto. Perché con i nuovi acquisti avrà ben rimpiazzato Kessie, Ibra e Tonali: quelli dello scudetto.