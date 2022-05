Nel bene e nel maleha condizionato la stagione del. Nel bene perché i 15 gol a cui ha aggiunto 1 assist sono serviti al club emiliano per salvarsi con largo anticipo e superare tante difficoltà, nel male perché i tanti acciacchi che non gli hanno permesso di rendere al 100% lo hanno limitato e hanno limitato la rincorsa europea del club. Un ruolo centrale che però potrebbe non bastare per il suo futuro e che, anzi,Nei giorni scorsi era stato Sinisaa lanciare il primo sassolino nello stagno:. Oggi è stata la volta dell'ex direttore generale del Bologna, colui che l'ha riportato in Italia, ad alimentare i rumors dando anche un nuovo dettaglio: "Arnautovic l’ho portato io a Bologna eÈ un leader, un trascinatore, fa reparto da solo, un lottatore, un rissaiolo".Inutile sottolineare che(ma anche due)tenendo monitorata la possibilità di un affare non troppo oneroso.da inserire in rosa, senza però poter o voler offrire all'austriaco un posto da titolare per la prossima stagione. Sarà questa la chiave che potrà spostare gli equilibri per il suo futuro? La certezza è che l'addio al Bologna sembra ormai sempre più vicino.