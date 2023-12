Cedere i migliori: sarebbe questo il primo obiettivo sul mercato di gennaio per Walter Sabatini, tornato alla Salernitana. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sono in partenza Dia, Lassana Coulibaly e Mazzocchi. Sull'attaccante c'è l'Eintracht Francoforte, il terzino italiano viene richiesto da Napoli, Bologna e Monza.



In entrata possibili ritorni per Zortea (Atalanta), Nicolussi Caviglia (Juventus) e Milan Djuric o Federico Bonazzoli, ora in prestito al Verona.