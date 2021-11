Intervistato sul palco del Social Football Summit l'ex dirigente di Inter, Bologna e Roma, Walter Sabatini, ha parlato di alcuni retroscena di mercato.



ARNAUTOVIC - "Ci sono dei giocatori che percepisci diversi dagli altri. Uno di questi è Arnautovic: al Bologna ha ritrovato il ritmo del gioco che aveva perso in Cina, e in Nazionale nel gol che ha fatto l'altro giorno me l'ha fatto capire con un solo gesto. Il mio amico fraterno Carlo Osti dopo aver visto Sampdoria-Bologna mi ha chiamato e mi ha detto: 'Sai che in campo ho visto 21 giocatori ed un extraterrestre?'. Tanto l'aveva colpito Arnautovic".



NUOVO CALCIO - "Ho sentito che uno degli allenatori giovani più bravi al mondo (Nagelsmann, ndr) ha detto che vuole mettere gli auricolari ai calciatori per dirgli cosa devono fare. Provate a mettere gli auricolari ad un calciatore come Neymar o Messi... Quelli sanno già prima cosa devono fare, il calcio gli scorre bene vene. Che cosa gli vuoi dire? A questo punto facciamo giocatori sintetici e sintetizzati".