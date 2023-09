Walter Sabatini è tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Tag24.it nella quale si è soffermato in particolare sul possibile ritorno di Totti in società. Queste le sue parole:



Totti ha aperto ad un suo ritorno alla Roma. Che ne pensa?

"Tutti conosciamo l’amore viscerale di Francesco per la Roma, così come la Roma è attratta da lui. È auspicabile che la società lo richiami, così come deve essere auspicabile anche un’altra cosa".