Walter Sabatini chiama Daniele De Rossi al Bologna: vuole affidargli la panchina della sqaudra Primavera. Sempre secondo il Corriere dello Sport, le piste alternative portano a Paolo Magnani o a Luca Vigiani.



Intanto sul mercato in uscita Krejci torna allo Sparta Praga, Santander (Cina) prepara le valigie come Sansone (Benevento?), mentre Skov Olsen può partire in prestito. In entrata è sempre più vicino il terzino De Silvestri a parametro zero dal Torino, mentre il sogno per l'attacco è Simeone del Cagliari).