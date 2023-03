L’ex dirigente diè fuori dal mondo del calcio da nove mesi e, nell’attesa di un nuovo club, sta usando i social per esprimere le sue sensazioni. In un post pubblicato su Instagram, il dirigente si è scagliato contro laDovrebbe arrivare in tempi brevi infatti un provvedimento che ha come principio cardine il, come nei tavoli esterni di, ma anche alle, o ancora neise nelle vicinanze ci sono donne incinte oppure bambini. Inoltre i divieti già esistenti saranno estesi, che dunque saranno equiparate a quelle tradizionali."Non riesco a credere che sia allo studio un ddl che vieterà il fumo di qualsiasi sigaretta, anche elettronica, nei luoghi pubblici all'aperto.che produrrebbe anche un rilevante danno economico diretto e indiretto per i monopoli di stato e nella filiera che porta a ristoranti e bar.dove proprietari e clienti saranno indotti alla delazione con i vigili urbani che dovranno, almeno così sembra, intervenire sanzionando i fuorilegge, lasciando magari auto in terza fila,", questo il messaggio condiviso.