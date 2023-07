L'ex direttore sportivo di Inter e Roma, Walter Sabatini ha concesso una breve ma importante dichiarazione a TmwRadio, sull'ormai celebre caso Lukaku e sul rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti.



COMPORTAMENTI MERCENARI - "È stato veramente molto molto ondivago. Hanno agenti che li inducono a comportamenti mercenari e di cattivo gusto. È colpa comunque dei calciatori, che seppur mal consigliati, potrebbero prendere scelte diverse. Il comportamento di Lukaku è stato vergognoso”.



ARABIA - “La scelta fatta dal calcio arabo è una loro scelta. Non basta portare 6 calciatori in Arabia per alzare il livello. Dovresti importare cultura e conoscenza e poi crescere. Certamente cresceranno, ma ci vorrà del tempo. Non hanno ancora cultura calcistica e per quella bisognerà aspettare”.