"Uno come lui fa pentire chi non ce l'ha". Walter Sabatini dice la sua sul trasferimento dell'attaccante argentino Paulo Dybala dalla Juventus alla Roma a parametro zero. L'ex uomo mercato giallorosso ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sarei rimasto sorpreso se avesse fatto male. Dybala è un campione e un cecchino implacabile. La Roma ha compiuto una operazione meravigliosa nel prenderlo. E ha fatto bene a non preoccuparsi troppo degli infortuni. È solo una questione di cicli: anche quelli negativi passano. Quando l'ho incontrato non aveva ancora firmato per la Roma, ma ero sicuro che l'avrebbe fatto. La presenza di Mourinho è stata decisiva per la sua scelta e questo non mi sorprende: l'ascendente che il portoghese sui giocatori è enorme. E giustamente, visto la sua carriera".



JUVE E INTER - "Non conosco le esigenze dei bianconeri, ma dico che l’accanimento sulla Juve mi pare esagerato. Rimpianto anche dall'Inter? Per uno come Dybala si pentono tutti quelli che non ce l'hanno, ma comunque andare alla Roma non è mai una seconda scelta, perché la società sta facendo un gran percorso di crescita. E Paulo è pronto a fare altri 100 gol in Serie A con la Roma. Chi viene a Roma difficilmente sceglie di andarsene. C'è una tifoseria che sa spingerti verso tutti i genere di traguardi. L'accoglienza che hanno fatto a Paulo è stata qualcosa di eccezionale. Impossibile non restare colpiti".