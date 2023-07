"Essere D.S. della Roma è stato un peso enorme, un piacere indescrivibile" dice Walter Sabatini in una intervista a Il Fatto Quotidiano. L'ex dirigente giallorosso è tornato a parlare, come ormai fa spesso. Stavolta anche di Francesco Totti e su un possibile futuro da dirigente per lo storico capitano.



A Francesco Totti che non riesce a trovare più una posizione in campo cosa augura?

"La Roma è il suo passato e deve essere anche il suo futuro. Ma Totti deve applicarsi di più. Quando giocava il suo talento lo esentava da impegni gravosi. Ora però se vuole fare il dirigente deve studiare, faticare, pedalare"