Intervistato da Tuttosport, Walter Sabatini risponde così alla domanda se, ancora da direttore sportivo della Roma, avrebbe affidato la panchina a José Mourinho: "Avrei preso anch’io Mourinho alla Roma, sapendo però che con lui il ds non sarebbe servito". Infine, su Scamacca, cresciuto nella Roma e ora oggetto del desiderio per molte squadre di A: "Ho sempre pensato a Scamacca come il centravanti della Roma del futuro e adesso lo potrebbe essere benissimo. Purtroppo, quando Scamacca era negli Allievi, feci di tutto per trattenerlo, proponendogli anche un contratto da prima squadra. Ma la famiglia viveva nella periferia di Roma e voleva fare questa esperienza in Olanda, al Psv. Magari Gianluca nella Juve non farebbe la differenza nel breve periodo come Icardi, ma è in fase di completamento".