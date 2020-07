ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:. L'Europa oggi è solo slogan e non vogliamo tirarlo fuori, vogliamo essere qualcosa di duraturo e non di effimero.: ha creato due club con eguale dignità, ha valori straordinari, ha perso molti soldi e non si è sentito un lamento. Sarà un mercato correttivo delle carenze, perché ci sono negatività correggibili. Non voglio ingannare nessuno: il Bologna non passerà mai dal calciomercato per essere grande, ma tramite un modo di essere e pensare. Una regola: duratura. Occhio: con questo non dico che il Bologna farà solo giocare i giovani per arrivare 15°. No. Noi vogliamo essere attori, non spettatori. Essere una narrazione che duri. Non ho bisogno di farmi vedere in giro, di essere invadente. Quando mi chiedono il colpo alla Sabatini? Rispondo per cortesia ma è una cazzata, che va accantonata".: ha esordito con me nella Lazio, ragazzo di totale affidamento.La squadra dell'anno prossimo non si discosterà molto da questa: in più un 9, un terzino destro e un centrale.in cui si metta una maglia per giocare. Se lui vuole: noi non cacciamo nessuno.. Cessione definitiva solo per un’offerta scandalosa.. Per Tomi è arrivata un’offerta dall’Italia di oltre 20 milioni, non dalla Roma: è poco, fra l’altro"."Barrow quando tocca palla è ristoro dell’anima. A Firenze, Joe Barone mi fa vedere un messaggio al cellulare del figlio: 'Te l’avevo detto che quel Dominguez è buono'. Troise al Mantova,