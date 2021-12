ex Lazio, Palermo, Roma, Inter, Sampdoria e Bologna ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:a indicarmi la porta e io non ho alzato le barricate nonostante l'anno di contratto.. Immagino che tanti storcerebbero il naso sostenendo che Paulo non è fatto per la Premier. Ma Dybala è fatto per il calcio: è uno che, con le sue giocate inimitabili, accende la gioia, i compagni, le tifoserie. Purtroppo nell’ultimo anno è stato condizionato da tanti stop., ma ha un difetto: quando gioca male, per caratteristiche è uno che si nota e si prende i fischi. Ci sono tantissimi altri giocatori che quando fanno male passano inosservati. Se parliamo di top club con disponibilità importanti, lo prenderei. Altriment. Pobega sembra un giocatore d’altri tempi, mai in crisi d’identità: gli altri si truccano, lui invece è fedele a se stesso. Penso che il Milan, dopo l’ottima annata con lo Spezia, gli abbia voluto far fare un passaggio ulteriore al Toro, ma dall’anno prossimo lo vedo titolare in rossonero"., che questo straordinario bomber lo portò a Firenze a 17 anni. Vlahovic appartiene alla categoria degli attaccanti decisivi:Ma non fatemi pensare al bomber polacco. Forse è il mio più grosso rammarico di mercato. Ai tempi del Palermo, quando Lewandowski giocava ancora in un club della serie B polacca, l’agente Sergio Berti mi parlò di lui. Mi piacque e provai a prenderlo, ma Robert ci disse che preferiva giocare un altro anno in Polonia per avere più continuità. Il mio rimorso è di essermi fermato a questo messaggio e di non essere volato a casa sua per convincerlo di persona".Con un tridente Dybala-Dzeko-Chiesa adesso i bianconeri avrebbero molti più gol, più punti e sicuramente l’Inter ne avrebbe diversi in meno. Dzeko, alla fine, potrebbe rivelarsi il colpo scudetto".Ho avuto Mauro all’Inter e l’ho potuto studiare da vicino. Innanzitutto è un bravissimo padre e Wanda è la mamma delle sue bambine. Poi Icardi in campo è uno speculatore dell’area di rigore, capisce prima dove arriva il pallone. I… E in ogni caso in campo non vanno le possibili beghe".Purtroppo, quando Scamacca era negli Allievi, feci di tutto per trattenerlo, proponendogli anche un contratto da prima squadra. Ma la famiglia viveva nella periferia di Roma e voleva fare questa esperienza in Olanda, al Psv. Magari Gianluca nella Juve non farebbe la differenza nel breve periodo come Icardi, ma è in fase di completamento e diverrà un top. SeDetto questo, con Pogba non sbagli mai: è ancora un centrocampista fantastico. Alla Juventus o al Milan vedrei bene Svanberg, ma tanto a gennaio il Bologna non lo venderà mai. Svanberg può giocare a due, fare la mezzala nel centrocampo a tre: ha intuizioni, strappa, segna. Di lui in passato ho parlato con Leonardo per il Psg e con Ancelotti, ai tempi dell’Everton".Se fossi alla guida di un grande club avrei dei dubbi, ma il giocatore è forte".Segna tanto, ma non mi sono ancora fatto una idea precisa".del Bologna. E non lo dico per prendermi dei meriti: Bigon e Zunino lo presero prima che arrivassi io".che si sta confermando anche al Toro e che ho sfiorato in passato,