Walterè il consueto fiume in piena. In una lunga intervista rilasciata a Il Secolo XIX di Genova, in vista della partita tra due sue ex squadre, la Salernitana e la Sampdoria, il dirigente ha toccato tanti temi del panorama pallonaro italiano, da lui definito 'triste' dopo il suo addio forzato al club granata: "perché so raccontarlo, altri no, lo fanno con gli stereotipi, non come va fatto, con immaginazione, speranza., è paradossale che non stia lavorando ma non è una lamentela, zero recriminazioni, è una considerazione che faccio rispetto al calcio’. Scarpe lanciate? Sono un polemico, ne tirerei a centinaia, dovrei comprare negozi di scarpe".La Serie A secondo Sabatini è ottima: "Straordinaria, vedo una competitività enorme, a partire dalle prime 7 squadre ma anche dietro.: ha già vinto, può rifarlo anche se ripetersi è dura quanto vincere, se non di più”. Questo anche se, nell’ultimo turno, ha segnato soltanto un italiano, ossia Berardi: “Sono statistiche: i nostri torneranno a segnare come sempre. Se prendi gli stranieri ci può stare che siano leggermente più bravi, non farei patriottismo su questo. Certo, è fastidioso vedere Scamacca o Viti, che può essere un nuovo Cannavaro, all'estero. Ma perché succede? Per i soldi, motivazione che può essere condivisibile: l'industria calcio deve funzionare con le proprie gambe, senza iniezioni di denaro dei proprietari dei club.A un collaboratore di Spalletti avevo detto di stare attento perché al Palermo avevo un georgiano,: a 18 anni segnò alla Juve e in nazionale, poi si è perso, preso da altri interessi, come i maledetti soldi. Che amarezza, era formidabile, ma Kvara lo è molto di più, ha un tecnico straordinario, farà una carriera meravigliosa".Adesso Sabatini punta i mercati sudamericani: “Ho tanti sogni, sento di poter fare molto, non è finita, voglio tornare a lavorare sui mercati sudamericani. Sper capire cosa scorre nelle vene dei brasiliani, spettacolo e risultati nel sangue: lì ho preso Ederson, fondamentale per la salvezza granata e ora per il mercato. Credo molto in ciò che faccio, continuerò a seguire le mie inclinazioni”