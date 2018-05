Intervistato dai cronisti a margine di un'evento a Torino presso il Salone del Libro l'ex responsabile sport di Suning e uomo mercato dell'Inter, Walter Sabatini, ha parlato dell'attuale momento nerazzurro.



LA CHAMPIONS - "E' un'occasione importante perchè qualcuno ha creato i presupposti perchè ci fosse. L'allenatore, la squadra, la società. Credo che l'Inter meriti comunque un plauso perchè si è creata il presupposto per arrivare all'obiettivo".



LA GARA CON LA LAZIO - "Fra una settimana c'è una partita che ha una suggestione incredibile. Credo che sia per lì'Inter che per la Lazio sarà una partita da ricordare. Spero che l'Inter tiri fuori l'anima dell'Inter, quella vera che per molto tempo ha determinato risultati importanti. Credo che saremo all'altezza (anche se non fa più parte dell'Inter ndr.)".



L'ADDIO - "Ho scelto di rescindere il contratto e venir via perchè c'erano questioni che non riuscivo ad affrontare completamente com'è la mia indole. Il solo fatto di essere stato lì qualche mese fa di me un grande tifoso dell'Inter".



IL MILAN - "Il Milan non pensa a me. Sono ipotesi dettate dalla necessità di abbinare al Milan altre persone. C’è gente che sta lavorando dignitosamente e io non voglio essere coinvolto in questa storia”.