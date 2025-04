Sabatini: "Milan, Tare è all'altezza e Allegri è sempre l'uomo giusto. Giuntoli? Il problema della Juventus è stato un altro"

Getty Images

a tutto campo: dalla stagione dela quella della, passando per il futuro dei due club.L'esperto dirigente italiano è intervenuto a "Diretta Stadio" su 7Gold e ha commentato le ultime vicende dei due club. Focus sulla ricerca di un nuovo direttore sportivo da parte dei rossoneri, tra, fino alla scelta del nuovo allenatore con il ritorno ditra le ipotesi sul tavolo.Diavolo ma non solo, Sabatini ha commentato anche la stagione dei bianconeri, il cambio in panchina dae difeso il lavoro diGiuntoli: tutte le dichiarazioni.

- "Il problema del Milan sul direttore sportivo riguarda i fondi americani e coloro che stanno invadendo il campo. Non vedono la figura del direttore sportivo all'interno della loro organizzazione. Il Milan vuole andare avanti così? Può essere positivo, alcuni risultati sono stati centrati".- "Aver perso due dirigenti come Maldini e Massara ha comportato dei rischi per il Milan, ma il Milan la stagione la può salvare. Non diamo però il Bologna per sconfitto perché oggi esprime il miglior calcio possibile in Italia. Ribadisco comunque che con coppa Italia, Supercoppa e l'Europa raggiunta non è una stagione da bocciare".

- "Igli Tare ha fatto benissimo, è all'altezza della situazione. Tony D'amico è molto preparato ma ho dubbi che voglia andarsene dall'Atalanta, loro portano calciatori internazionali di livello".- "Lui è sempre l'uomo giusto, al Milan ha già vinto, anche alla Juventus e quindi non penso sia un uomo da tattica ma risponde ad una scelta precisa e se il Milan la dovesse fare, certo non sbaglierebbe".- "Il Milan va integrato ci vuole centrocampo tecnico e di qualità, bisogna arricchire il numero di centrocampisti mettendo qualche qualità che oggi non è rappresentata. In attacco metterei giocatori che sappiano saltare l'avversario".

- "Santiago Gimenez si è presentato bene poi mi sembra sia stato emarginato. Gli attaccanti che vengono da fuori, a parte i sudamericani che hanno l'anima del calcio di strada, devono fare di più. Guarda Castro e Dominguez a Bologna, loro si sono subito adeguati".- "Giuntoli ha portato a Torino i giocatori che doveva portare, non ci sono errori a monte. Il problema è il non coinvolgimento tecnico-umorale del tecnico Motta: nessuno si aspettava le sue difficoltà, l'anno scorso aveva costruito un'opera d'arte e quest'anno mi aspettavo qualcosa di diverso, non così tanta fatica. Difficile ora il quarto posto con Tudor. La classifica rispecchia il comportamento delle squadre, il Milan non è superiore alla Juve".

- "Lo faranno, voglio tornare in Serie A è la mia categoria. Voglio tornare da luglio. Milan? Non mi permetterei mai di candidarmi, il Milan ha puntato ragazzi giovani e di talento come Tare e D'Amico. Non posso dirvi se mi hanno contattato".