Walter Sabatini, ex responsabile della supervisione delle operazioni calcistiche el Bologna, parla a Calcio Napoli 24 Live: "Napoli-Bologna? Mihajlovic ha ragione nel definire Osimhen ‘ignorante’ nel senso buono, per lui vuol dire che è determinato ed è un complimento. Sarà un match in cui il Bologna arriva con assenze importanti, ha subito due espulsioni nell’ultimo match come Soriano e Soumaoro che sono importanti: mi dispiace, perché il Napoli meritava il miglior Bologna che se la sarebbe giocata. Il Bologna ha l’abitudine a giocar bene e la volontà di farlo, e del Napoli che sia forte non è che bisogna aggiungere altro".



I SINGOLI - "Skov Olsen, Svanberg, Schouten, Vignato e Theate? Il Bologna è una squadra proiettata nel futuro, anche se per me è già una realtà nel presente: tutti questi giocatori possono dire la loro, hanno bisogno di punti e di classifica e non solo di tiri in porta. Il Bologna è un laboratorio meraviglioso del calcio italiano, più degli altri".