Sabatini: "Prendo sempre Yildiz, la Juventus deve riscattare Conceicao. Rabiot? Era tutto fatto con la Roma, ma..."

L'esperto dirigente parla a tutto campo in in una lunga intervista a Tuttosport e dice la sua sui temi del momento, andando a toccare anche l'argomento- "Tra i miei rammarichi più grandi c’è Rabiot: era tutto fatto perché firmasse con la Roma. Poi ci fu una piccola incomprensione con la madre e crollò tutto. Adrien è un professionista serissimo: nella capitale sarebbe stato felice, avrebbe dato spettacolo. Ci penso ancora adesso".

- "Roberto è maniacale nell’organizzazione del gioco. Un po’ come Simone Inzaghi: anche lui è straordinario, gli auguro tutto il bene del mondo. Prima di andare all’Inter è stato molto sottovalutato. Non capirò mai il perché...".- "Igor ha la stazza e il carisma giusti per poter allenare una squadra come la Juventus. Le sue idee calcistiche non mi sono ancora chiare al 100%, ma ha avuto meno tempo rispetto ai colleghi per mostrarcele. Quel che è certo è che i bianconeri, dal suo arrivo, hanno reagito. C’è stato un cambio di marcia netto. Non tanto nel gioco, quanto nell’attitudine al sacrificio mostrata dai giocatori".

- "Nella mia squadra vorrei sempre uno come Yildiz. Poi stravedo per Cambiaso e Conceiçao: l’azzurro è giovane eppure interpreta ogni ruolo con una calma e un’abnegazione che si è soliti vedere nei 35enni; Chico mi piace tantissimo: quando sterza ti manda in fibrillazione, brucia l’erba sotto di sé. Non vedo perché la Juve non dovrebbe riscattarlo. In un’epoca in cui per fare la superiorità numerica sei costretto a mettere in atto 200 schemi, avere un giocatore così - che te la crea con due dribbling - è una manna dal cielo...".