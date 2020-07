Walter Sabatini ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato tutte le prossime mosse di mercato del suo Bologna-



IL MERCATO - "De Silvestri? Una possibilità, Kolarov no. Lyanco? Lyanco è Lyanco solo con Sinisa: dovrebbe capirlo e volerlo fortemente. Colley e Soumaoro? No. Denswil? Non va via. Santander? Dobbiamo trovare una situazione in cui si metta una maglia per giocare. Se lui vuole: noi non cacciamo nessuno. Okaka o Eder? Un Palacio con meno anni. Eder non verrà. Skov Olsen, Svanberg e Baldursson? Mai andranno via in prestito. Solo per un'offerta scandalosa. Tomiyasu e Orsolini? Non si toccano. Per Tomi è arrivata un'offerta dall'Italia di oltre 20 milioni, non dalla Roma. E' poco, fra l'altro"