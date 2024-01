Sabatini rompe gli indugi, ecco Pierozzi. Altri sette innesti nel mirino

Con l’acquisto di Niccolò Pierozzi Walter Sabatini ha rotto gli indugi sul mercato. Il classe ‘01, che ha raccolto appena tre presenze nella prima parte di stagione, arriva in prestito secco dalla Fiorentina e affronterà la prima vera esperienza in massima serie. Lo ha voluto fortemente Pippo Inzaghi che lo scorso anno, in Serie B alla Reggina, gli ha fatto disputare ben 34 partite, nelle quali l’ex Pro Patria ha segnato 4 gol e servito 2 assist. L’esterno va a coprire il buco lasciato da Mazzocchi, passato al Napoli. Ma Walter Sabatini potrebbe non fermarsi a Pierozzi. Al dirigente umbro piace tanto anche Alessandro Zanoli (‘00) del Napoli. Il club azzurro vuole lasciarlo partire, dopo l’arrivo di Mazzocchi in fascia, dato lo scarso impiego (6 presenze). Dopo il prestito di sei mesi alla Sampdoria della scorsa stagione quindi, si profila un’altra cessione a titolo temporaneo per Zanoli. L’obiettivo numero uno era Sernicola, ma la Cremonese ha fatto resistenza, in alternativa anche Soppy, Zortea, Holm, Venuti e Faraoni. In entrata è vicino anche José Luis Palomino (‘90), in scadenza di contratto con l’Atalanta. C’è già l’accordo tra il giocatore e il club granata che ora dovrà trovare un punto d’incontro con gli orobici. Per la fascia sinistra c’è il nome di Jaouen Hadjam (‘03) del Nantes. Nel reparto difensivo potrebbe anche esserci qualche uscita. Ochoa ha mercato in MLS e in Liga, Lovato piace a Monza e Torino, Gyomber alle cadette Sampdoria e Palermo. In uscita ci sono anche Sambia e Bronn che potrebbero avere mercato in Francia.



Anche a centrocampo Pippo Inzaghi necessita di almeno due rinforzi. Prima ci sarà la cessione di Emil Bohinen in prestito con obbligo di riscatto al Genoa. Il norvegese, che era stato acquistato proprio da Sabatini nel gennaio 2022 dal CSKA Mosca, ha passato due anni alle prese con i problemi fisici: 25 presenze nello scorso campionato, appena 13 finora. Anche Agustin Martegani probabilmente saluterà Salerno; l’argentino è arrivo in estate dal San Lorenzo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo un discreto impiego nelle prime nove partite stagionali, il classe ‘00 è finito praticamente indietro a tutti nelle gerarchie, in qualsiasi ruolo, sia da play, che da mezzala, che da trequartista; appena 13 presenze, di cui 4 dal 1’. Sabatini potrebbe valutare di interrompere il prestito dal San Lorenzo e il giocatore potrebbe avere mercato in B. Tre i nomi in entrata. Una sola presenza per Toma Basic (‘96) alla Lazio, il club biancoceleste potrebbe cederlo a titolo definitivo e la Salernitana è in prima fila. Pippo Inzaghi ha messo sulla lista anche Zan Majer (‘92) della Cremonese, la formula giusta potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Per completare il reparto Walter Sabatini potrebbe provare ad interrompere col Perugia il prestito del classe ‘01 Edoardo Iannoni. Il dg ha mollato la pista Michel Adopo (‘00) dell’Atalanta che sarebbe potuto arrivare in prestito.



Almeno due i possibili innesti in avanti: una punta e un esterno. Sabatini lavora per riportare a casa Bonazzoli (‘97) dall’Hellas Verona, interrompendo il prestito. All’ex ds della Roma piacciono anche Gregoire Defrel (‘91) del Sassuolo e Mbala Nzola (‘96) della Fiorentina. Come esterno è stato richiesto ai toscani il croato Josip Brekalo (‘98); la viola però lo lascerebbe partire solo se avesse il sostituto. In uscita ci sono il brasiliano Mikael, rientrato dal prestito dall’America Mineiro, e Botheim che potrebbe avere mercato in Turchia.