Walter Sabatini si racconta in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport. Queste le anticipazioni in prima pagina per il dt della Sampdoria: "Cristiano Ronaldo alla Juve è una lucida follia. Ci voleva un coraggio enorme solo a pensarla! Allegri? Mi accusano di non aver vinto niente, ho minacciato Max: tiro fuori il contratto che firmasti con la Roma...".