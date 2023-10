Il 14/07 scorso ho pubblicato un articolo dal titolo “Bonucci leader e campione è solo un ricordo. Allenarsi da solo? Ha già smesso ma non se n’è accorto”.



Il 24 luglio ho ricevuto una lettera dagli Avvocati del Sig. Leonardo Bonucci con la quale gli stessi mi diffidavano in quanto secondo il loro punto di vista il contenuto di quell’articolo avrebbe potuto screditare l’immagine del loro Assistito.



Pertanto, chiedo scusa al sig. Leonardo Bonucci per essere risultato offensivo della sua professionalità, immagine e reputazione, scrivendo quanto segue: “"Leonardo Bonucci si allenerà da solo, con l’intenzione di far cambiare idea a Massimiliano Allegri". Adesso proponiamo le stesse parole, ma togliendo nomi e cognomi. "Il giocatore si allenerà da solo, con l’intenzione di far cambiare idea all’allenatore".



Si tratta della frase più ridicola che si possa pensare, dire e scrivere. Riflettete. Se uno si allena da solo, come può far cambiare idea all’allenatore? Una risposta affermativa c’è: si può cambiare idea per necessità, se chi gioca al posto del "fuori rosa" combina disastri tecnici oppure litiga in spogliatoio o infine si infortuna gravemente. Di conseguenza: Bonucci spera che il suo sostituto inciampi in una di queste trappole (disastro, litigio, infortunio)? Allenarsi da solo significa farlo senza la presenza dell’allenatore che - quindi - dovrebbe cambiare idea... “alla cieca”.”



A quanto pare sono stato frainteso e non era mia intenzione risultare offensivo nei confronti del Sig. Bonucci.