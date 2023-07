Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Walter Sabatini ha commentato la scelta del Milan di allontanare Maldini e Massara: "La scelta del Milan la disprezzo totalmente, anche per i modi. Massara e Maldini hanno ereditato le macerie del Milan e lo hanno portato allo Scudetto. Moneyball? Il film più maledetto che sia stato girato, il calcio non può essere solo statistica".



TONALI - Il dirigente, che ha appena aperto una società di consulenza, ha parlato così della cessione di Tonali al Newcastle: "Il Milan vende Tonali dopo aver fatto fuori Maldini. Credo che l'ostacolo alla cessione di Tonali fosse proprio Maldini: non avrebbe mai sottoscritto quell'operazione, per quanto grassa sia stata".