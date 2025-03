Sabatini: "Thiago Motta ha detto a Yildiz: 'Ma chi ti credi di essere? Non sei mica Messi"

Federico Zanon

38 minuti fa

Sandro Sabatini ha raccontato un episodio successo, più di una volta, in allenamento tra Thiago Motta e Yildiz. Nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Calcio Selvaggio' il giornalista di Sportmediaset, opinionista anche di Calciomercato.com, ha dichiarato: "Yildiz ad un certo punto evapora nelle gerarchie di Thiago Motta. Lui è un ragazzo giovane, si è trovato sballottato a destra e a sinistra e in un paio di frangenti, in allenamento, Motta gli ha detto: "Ma chi ti credi di essere? Non sei mica Messi".



Il turco ex Bayern Monaco, che ora con Tudor tornerà al centro del progetto, potrebbe comunque partire durante l'estate. Il suo agente Jorge Mendes, si è da tempo messo al lavoro per lui. Oggi il suo valore per la Juventus sfiora i 60 milioni di euro e la sua partenza, di fatto, sistemerebbe con una plusvalenza pulita e in un colpo, solo l'attuale bilancio e quello successivo dando margine a Giuntoli anche per operare nel mercato in entrata.