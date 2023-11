L’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana Walter Sabatini parla a Radio Cusano: “Totti è un valore aggiunto ovunque e comunque. Onestamente il fatto che abbiano fatto pace non gli do importanza, non hanno mai litigato in realtà, c’era stato solo un momento di incomprensioni che dipendevano dal tramonto di Francesco. Il tramonto di un grande campione è sempre una cosa tragica, drammatica, lo è per tutti i campioni e lo è stata anche per Francesco. Poi sono venute fuori mille storie. Oggi Francesco rende in qualche maniera giustizia dicendo che non è successo niente di rilevante, magari trovassero una sintonia forte, ne gioverebbe molto la Nazionale, ma io penso che Francesco possa essere molto utile anche alla Roma, soprattutto a questa Roma”.