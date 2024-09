Sabatini: 'Vlahovic non è un problema. Motta non è l'uomo giusto per la Juventus? Stupidità mista a ignoranza'

Redazione CM

26 minuti fa



Walter Sabatini, ex direttore sportivo tra l'altro di Roma e Salernitana, a Libero ha parlato della situazione Dusan Vlahovic: “Non c’è nessun problema. Se Dusan aumenta la condizione psicofisica torna a segnare 15-20 gol. Thiago Motta? Lo scorso anno Thiago ha fatto un miracolo con il Bologna, ha trasformato un gruppo di giocatori in una squadra di cemento armato. Lo sta facendo anche alla Juve, ma se non si capisce di calcio si riesumano battutine sull’allegrismo.



UOMO GIUSTO - "Una conferma che nel nostro calcio vige la legge dell’homo homini lupus. Non è l’allenatore giusto per la Juve? È stupidità mista a ignoranza. Al Bologna fece il miracolo perché difendeva con i centrocampisti e con gli attaccanti. Anche un cieco noterebbe che sta ripetendo la stessa cosa. Sta nascendo una grande Juve, può vincere lo scudetto”.