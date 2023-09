Sabbinirica. Non è un semplice saluto, è molto di più. È un benvenuto, un congedo e ha anche il significato di “Ca lu Signuri t’abbinidici” (Che Dio ti benedica). Si tratta del saluto più solenne e rispettoso del dialetto siciliano, che si trova in tantissime opere narrative ma anche nell’uso popolare ed epistolare. Per questo, salutiamo anche noi solennemente l’isola siciliana: Sabbinirica Sicilia.“Questa mia generazionevuole nuovi valoriE ho già sentitoaria di rivoluzione”.C’è stato un tempo in cui ad Agrigento era proibito vestirsi di azzurro. Sembra impossibile, primo perché in generale chiunque è libero di scegliere quali colori indossare, e secondo perché, proprio nella città della Valle dei Templi, l’azzurro e il bianco sono oggi i colori più amati da chi segue il calcio. Sono i colori dell’, formazione neopromossa in Serie D che quest’estate ha attirato su di sé diverse attenzioni con gli acquisti dei due ex Catania, protagonisti in Serie A con la maglia rossazzurra. Ma lasciamo da parte il rosso e torniamo all’azzurro: era questo il colore preferito del tiranno, che fu il primo sovrano della(581 A.C.), sulle coste della Sicilia, chiamata come il fiume che la bagnava. Falaride avviò una politica espansionistica e contribuì alla crescita economica della sua polis, ma passò alla storia più che altro per la sua crudeltà e spietatezza. La tortura del toro di bronzo (conosciuto proprio come “toro di Falaride”) in cui venivano lasciati carbonizzare i condannati fu avallata da lui, eNei secoli successivi, Akragas divenne una potenza militare e commerciale tale da rivaleggiare con Cartagine, e la famosa Valle dei Templi eretta ai tempi del filosofo Empedocle le valse l’appellativo diAssoggettata al controllo di Siracusa dopo essere caduta per mano dei cartaginesi, Akragas divenneal tempo delle guerre puniche (210 A.C.), passando ai romani che ne adattarono il genitivo “Akragantos” dal greco. Quindi ecco spiegato il nome Akragas per la squadra della città che, ma tra il 2015 e il 2018 ha militato in Lega Pro prima del fallimento dalle ceneri del quale l’attuale società è dovuta ripartire nel 2018. La promozione in Serie D ottenuta lo scorso aprile e l’intrigante campagna acquisti condotta dal ds, vero e proprio squalo del calciomercato siciliano reduce da un’esperienza in Serie C all’Imolese e già in passato dirigente ad Agrigento, ha contribuito ad animare ulteriormente i cuori dei tifosi che ogni settimana popolano lo stadio Esseneto per sostenere i, dai tre colossi visibili sullo stemma della società. Secondo la leggenda, furono proprio i giganti i primi abitanti della Sicilia, e il tempio di Zeus Olimpio nella Valle ha appunto dei giganti a guisa di colonne.Morimoto posa con la maglia dell'Akragas“La società ha fatto un'ottima campagna acquisti, da: vogliamo prima di tutto mettere al sicuro la salvezza, poi non ci precluderemo nulla, siamo ambiziosi”, ci dice Cammarata, che ha assemblato un reparto offensivo più che all’altezza della categoria, con, esperto bomber prelevato proprio dal Catania neopromosso in Serie C, eclasse 1997 dalla Correggese. Poi un piccolo spoiler: “Sto lavorando ancora a qualche profilo giovane…”, promessa mantenuta: il tecnico Marco Coppa ha poi visto completata la sua rosa con i centrocampisti Greco (2004) e Ocampo (1998) e con il difensore Petrucci (2005, dalla Primavera della Lazio). Curiosità, corsi e ricorsi storici:“Ho giocato al Catania insieme a Cristian Llama che ritrovo qua, mi fa piacere riallacciare certi rapporti anche con l'allenatore in seconda Samuele Costanzo”, ci ha detto con un sorrisone il mitico attaccante giapponese che dovrà mordere il freno ancora per un po’ per via della burocrazia che lo riguarda in quanto extracomunitario.“Cerco un centro di gravità permanenteche non mi faccia mai cambiare ideasulle cose sulla gente”.“Sono felice di giocare all'Akragas, chiederò ai miei nuovi tifosi di sostenere me, i miei compagni e il mio allenatore”, parola di Morimoto. Insomma, Agrigento può sognare in grande e i tifosi rispondere all’appello del nuovo attaccante riversandosi allo. L’impianto, fondato nel 1931 sull’onda dell’entusiasmo fascista che preludeva ai trionfi italiani nei Mondiali del 1934 e del 1938, fu rinominato dopo la Seconda guerra mondiale e prese il, ovvero una corsa in velocità di 192 metri attorno all’impianto che ospitava le gare, da cui il termine moderno “stadio”. Esseneto si può considerare il primo campione “italiano”, e lo stadio che oggi porta il suo nome in Via Petrarca ad Agrigento ha una. Ha ottenuto nel 2015 l’agibilità diurna per 4500 spettatori in Lega Pro, disputata con Nicola Legrottaglie (altro ex Catania, ma anche Juventus e Milan) come allenatore. A Legrottaglie non è andata benissimo, si è dimesso nel gennaio del 2016, ma ha lasciato un buon ricordo anche perché si è interessato alla manutenzione dell’impianto coinvolgendo gli atleti., che crescendo avrebbe fatto la storia della musica italiana? Tutto vero, marcò anche il grande Pietro Anastasi, poi passò nelle fila del Riposto. “Ricordo anche un mio mitico gol”, raccontava. “Contro l'Acireale, a tre minuti dal termine. Avevamo giocato sempre all'attacco. Ero l'unico a essere sempre rimasto indietro a baluardo della difesa, non avevo toccato neppure un pallone. D'improvviso scatta il loro contropiede, le due ali fuggono in coppia. Io, in mezzo. C'è il traversone. Volo e colpisco in acrobazia: autorete. Perdemmo 1-0, ma il campionato fu ugualmente nostro. Però smisi. E da allora il calcio l'ho seguito soltanto in Tv". Ci ha guadagnato l’Arte, ma siamo sicuri che“Se vuoi sapere come sarai domaniosserva i tuoi pensieri di oggi”“L'Esseneto è totalmente agibile, ma il Comune sbaglia a non affidare all'Akragas la gestione dell'impianto”. Il ds Cammarata è abituato a pensare in grande e a risolvere i problemi prima ancora che si presentino. “Lo stadio, negli ultimi tre anni, è stato tenuto aperto grazie agli investimenti del patron Giuseppe Deni.”. Una determinazione e un’unità di intenti che, se abbinata ai giusti investimenti e alla sinergia con l’Amministrazione comunale, può dare grandi frutti. Intanto, un segnale è stato lanciato dall’Assessore allo Sport, che ha guidato l’operazione di pulizia degli spalti dello stadio: “Erano anni che non si interveniva in maniera così decisa all'interno e in alcuni settori ben precisi dello stadio per togliere tutta la sporcizia che si è accumulata nel tempo. Adesso lo stadio è tornato a risplendere grazie all'impegno di un giovane e valoroso assessore, Gerlando Piparo, che ringraziamo per aver mantenuto la promessa”, le parole del presidente Deni diffuse in via ufficiale all’inizio di settembre. Adesso non resta che completare l’opera: l(più di quando la squadra militava in Lega Pro), nelle amichevoli estive c’erano più o meno mille spettatori sotto il sole agostano della Sicilia per salutare una stagione che potrebbe rivelarsi memorabile. “”. Al ds Cammarata, a tutto l’Akragas e all’intero calcio siciliano al quale abbiamo dedicato questo approfondimento a puntate, il nostro più sincero in bocca al lupo.Il ds Cammarata