Sabbinirica. Non è un semplice saluto, è molto di più. È un benvenuto, un congedo e ha anche il significato di “Ca lu Signuri t’abbinidici” (Che Dio ti benedica). Si tratta del saluto più solenne e rispettoso del dialetto siciliano, che si trova in tantissime opere narrative ma anche nell’uso popolare ed epistolare. Per questo, salutiamo anche noi solennemente l’isola siciliana: Sabbinirica Sicilia.Aquile su nel cielo, abbiamo un sogno vero.Liberi di volare, vediamo il mondo rosanero.Insieme andremo dove niente ci può fermare.Forti come la storia, dritti verso la gloria,con te rinasceremo, cento, mille volte ancora.La tua vittoria sarà come un giorno di sole e passione che sale., inno del Palermo composto da Lello Analfino e Salvo Ficarra). Catania, Messina, Palermo (e non solo) hanno regalato alla nostra Serie A – specialmente tra la metà degli anni ‘00 e i primi anni ‘10 di questo secolo – un romanticismo e un’emozione difficilmente pareggiabile.Noi, qui a Calciomercato.com, attraverso cenni storici, voci, racconti, fatti di campo e non, vogliamo accompagnarvi in un viaggio alla riscoperta di questo calcio indimenticabile, portando alla luce tutto ciò che è stato, che è e che sarà il panorama calcistico siciliano.Ma che il club siciliano sia rappresentato da una storia di evoluzione continua, di caduta e risalita, di fallimenti e rinascita, lo si poteva intendere dalle sue antichissime radici. La fondazione della città risale infatti al popolo fenicio: l’antica popolazione fondò una cittadina che portò il nome di Zyz (che significa fiore), derivato dalla conformazione della città che, ai tempi, era tagliata da due fiumi - il Kemonia e il Papireto - e ricordava, appunto, il profilo di un fiore.(dal quale deriva la denominazione attuale) e passò sotto il controllo dei Romani prima, dopo la prima guerra punica, poi agli Ostrogoti, ai Bizantini, agli Arabi, ai Normanni. Una serie di culture – che ritroveremmo mano mano nel percorso – si sono mescolate nella storia palermitana, rendendola uno snodo commerciale e culturale estremamente variopinto. Come ogni conquista storica che si rispetti,Il termine "fenici" viene fatto risalire alla parola greca Φοίνικες (Phoinikes), come riportato anche da Omero, che significa “rosso porpora”. Le fonti antiche rimarcano più volte come la lavorazione dei gusci dei murici, dai quali si otteneva il pigmento rosso-porpora, fosse una fiorente industria dei Fenici, da qui l’etimologia del termine. Il collegamento cromatico con la gloriosa araba fenice, simbolo della resilienza, è presto fatto.Il Palermo ha una storia affascinante, quanto unica e iconica, che merita di essere rivissuta. Un deciso passo in avanti rispetto alle epoche appena descritte, un salto nel passato per noi che ci apprestiamo a raccontarne le gesta. Perdonateci il flashback, arriveremo all’epoca recente ancor prima che ve ne possiate accorgere., grazie all’iniziativa di Joseph Isaac Spadafora Whitaker e al contributo di Ignazio Majo Pagano. I colori sociali furono fissati in rosso (tendente al porpora, non proprio una coincidenza) e blu, come i colori di una divisa da football che Majo Pagano portò con sé dall'Inghilterra. L'Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club disputò la sua prima partita proprio il 30 dicembre dello stesso anno, sul campo Varvaro contro l'equipaggio del Nathan, una nave inglese approdata al porto, perdendo 5-0. Sono gli anni degli albori del calcio, delle prime partite amatoriali, dei primi derby (18 aprile 1901 contro il Messina, vinto per 3-2).. Sono sorte diverse leggende sul drastico cambio cromatico per le divise parlermitane: la più diffusa racconta che il rosso e il blu si strinsero inspiegabilmente in rosa e nero a causa di un candeggio sbagliato.L'occasione per il cambio ufficiale dei colori avvenne il 27 febbraio 1907. Passarono gli anni e U Pantanu (primo terreno di gioco messo a disposizione per il Palermo e così rinominato per il pessimo drenaggio delle acque) cominciò a divenire stretto per le ambizioni del neonato club. C’era la necessità di dotarsi di un impianto funzionale e moderno per l’epoca., la prima struttura in città appositamente pensata per il calcio e che rimarrà in uso fino al 3 gennaio 1932. Alla fine degli anni venti, ci si rese conto che il campo non era più adeguato alle nuove esigenze della società e così si decise di cominciare la costruzione di un nuovo stadio a poca distanza dal Ranchibile., quando venne inaugurato il nuovo stadio Littorio, lo stadio La Favorita (dal nome della tenuta di Ferdinando I di Borbone all'interno della quale sorge), il futuro Renzo Barbera, ex storico presidente nel decennio ‘70-’80 a cui lo stadio fu intitolato il 18 settembre 2002. Un impianto – oggi riempito da una media di 20mila spettatori, secondo le ultime statistiche raccolte - che ha vissuto ristrutturazioni importanti nel 1948, nel 1984 e nei primi anni 2000 che lo resero tra i primi stadi a norma delle Legge Pisanu e delle norme UEFA. UEFA, già, un termine che riecheggia nella mente di molti tifosi palermitani, un ricordo nostalgico di tempi che sembravano andati e non poter tornare mai. Ma questo è un salto in avanti troppo deciso per il nostro racconto. Ci arriveremo, ci serve solo ancora un po’ di tempo.Tempo che trascorse, nel mentre. Arrivarono i primi anni ‘30 e la prima storica stagione in Serie A. Erano gli anni della proprietà Barresi, il quale, per festeggiare, fece rinnovare il logo del club, sostituendo il precedente rombo con un'aquila dorata (tuttora, anche se stilizzata e con il colore oro richiamato nel nome, presente nello stemma del Palermo) che teneva un ramoscello di ulivo fra gli artigli, simbolo di pace., donato come ricompensa dall’esercito ai tempi delle guerre puniche per ringraziare lo sforzo del popolo palermitano che fu fedele e servente. Sforzi diversi, indubbiamente, ma la resilienza è stata un tratto che ha sempre contraddistinto le fila rosanero. Nel periodo che va dall’immediato secondo dopoguerra ai primi anni ‘70, il Palermo si alternò tra Serie A e Serie B, sfiorando, sotto la presidenza Barbera, anche la vittoria della Coppa Italia, persa in una contestata finale contro il Bologna il 23 maggio ‘74. Dopo la retrocessione subita nella stagione ‘72-’73, iFu il punto più alto della storia del Palermo sino al nuovo secolo. Gli anni’80 trascorsero con varie difficoltà: debiti, radiazione e fallimento. Una nuova rinascita. Furono anni di rodaggio: l’unica peculiarità fu il Palermo dei “picciotti” del ‘95-’96 chiamato così perché la rosa fu composta da diversi prodotti del vivaio rosanero - a causa delle problematiche finanziarie - che raggiunse il 7° posto in Serie B.Sapete,– anch’esso donato dall’esercito romano, secondo le ricostruzioni pervenute sino a oggi –, nume tutelare, mascotte storica e personificazione della città: un vecchio barbuto vigoroso e con la corona ducale sul capo. Solitamente è seduto su un sasso mentre un serpente gli morde il petto., un imprenditore che decise di investire nel mondo del calcio italiano a partire dalla metà degli anni ‘80, partendo dal Pordenone e passando per Mestre e Venezia., dando vita al suo progetto maggiormente riuscito. Zamparini fissò subito come obiettivo il ritorno in Serie A. Il salto di categoria arrivò in breve tempo: la squadra, affidata a Silvio Baldini, fu rinforzata con elementi come Luca Toni ed Eugenio Corini. Dopo aver sostituito a gennaio Baldini con Francesco Guidolin e aver acquistato altri giocatori come Fabio Grosso, Antonio ed Emanuele Filippini,- Una volta tornati in Serie A,: Corini, Grosso, Toni, Barone, Barzagli, Zaccardo, Brienza, futuri campioni del mondo e giocatori di assoluto livello. Furono anni magici. "Ricordo con affetto la prima stagione a Palermo, c’era un calore incredibile. Fu un privilegio in esserci". Dichiarazione di Cristian Zaccardo a Il Giornale di Sicilia, che va a riassumere la magia che il Barbera e la gente di Palermo seppero regalare ai propri giocatori. Un momento che sembrava irraggiungibile solo qualche anno prima nel capoluogo siciliano. Ma i sogni son desideri, ci verrebbe da dire. E a Palermo c'erano persone pronte a desiderare e a sognare ancora.a seguito dello scandalo Calciopoli. I rosanero assaporarono, per la prima volta nella storia, una dimensione internazionale, raggiungendo gli ottavi di finale della futura Europa League. Ma Zamparini non si fermò: seppe rinnovare e aumentare il livello qualitativo dello scacchiere rosanero. La stagione ‘09-’10, con giocatori in rosa del calibro di Sirigu, Kjaer, Balzaretti, Liverani, Nocerino, Bresciano, Cavani, Pastore e Miccoli, fu l’ultima che vide il Palermo qualificarsi a una competizione europea per l’anno successivo (attraverso il campionato).“Porto ricordi bellissimi dell’esperienza a Palermo, non so dirti se è stata la migliore della mia carriera. Ho allenato grandi giocatori”, Delio Rossi si è espresso così a Il Giornale di Sicilia, rimarcando il talento immenso che ebbe a disposizione in quegli anni., a distanza di 32 anni da quella precedente: battuti in semifinale i neo campioni d'Italia del Milan, il 29 maggio 2011 il Palermo affrontò l'Inter nella finale allo Stadio Olimpico di Roma e, in uno stadio prevalentemente rosanero con almeno 40.000 tifosi al seguito, uscì sconfitto per 3-1.. L’instabilità societaria confluì anche nel settore tecnico-tattico e contraddistinse l’immediato futuro dei siciliani. Nel 2013, arrivò la retrocessione in Serie B.: nove stagioni di fila con cinque partecipazioni alle coppe europee e una finale di coppa nazionale. Seguì un periodo di forte alternanza tra la A e la B (in cui passarono giocatori del calibro di Ilicic, Dybala, Belotti) con i rosanero che non riuscirono a ripetere i risultati del precedente decennio. “Scappare? Ma come si può scappare dalla Sicilia? La Sicilia è un'isola felice! Ogni siciliano vero vorrebbe viverci ma spesso per motivi lavorativi, purtroppo è impossibile. Lì si vive bene. C'è una cultura incredibile” dichiarò Zamparini a Tiki Taka nel lontano 2014.. Nella nuova stagione le difficoltà economiche del club continuarono:, ritenendo che la vendita del marchio della società prima alla Mepal e poi alla Alyssa, due società del gruppo Zamparini, fossero operazioni fittizie per creare crediti inesistenti.e Maurizio Zamparini fu indagato per bancarotta.La società Hera Hora vinse un bando per la riassegnazione del titolo sportivo della società rosanero e, che disputò il primo campionato in una categoria dilettantistica, venendo ammesso alla Serie D 2019-2020. La risalita in C (nell’annata contrassegnata dall’interruzione del campionato a causa della pandemia Covid-19) fu immediata, così come il ritorno in Serie B che avvenne alla seconda annata in Lega Pro, vincendo l’infinita lotteria dei play-off, con il Palermo trascinato dai 29 gol stagionali del futuro capitano Matteo Brunori.(fondato nel maggio 2013, è ill principale proprietario e operatore privato di club calcistici al mondo, con la proprietà totale o parziale di dodici club in tutto il mondo, tra cui il Manchester City)– l’1% del capitale sociale è destinato a un’associazione di tifosi, che funge da rappresentante unico dell’iniziativa popolare -. “Capiscono e rispettano la cultura e le tradizioni del nostro club. Stiamo intraprendendo insieme un progetto di cui sono sicuro che tutti i nostri tifosi saranno orgogliosi” dirà Mirri, rimasto Presidente della società e del Consiglio d’Amministrazione, entusiasta il 4 luglio 2022, giorno della conferenza stampa di presentazione ufficiale.Ma per evidenziare tali disegni e strategie per il futuro, non possiamo che affidarci alle parole di Ferran Soriano, CEO del City Group: “Arriviamo per aiutare di più., ma serve lavoro perché non è facile. Arriviamo qui con forza, ma con umiltà. Sappiamo che la Serie B è difficile e c'è un livello molto alto. Servirà passione, lavoro, intelligenza e molta pazienza. Da oggi il Palermo entra in una famiglia. E non solo. Il settore giovanile è fondamentale in tutti i nostri club, lo sarà anche a Palermo. Il nostro obiettivo è dare un'opportunità a tutti i ragazzi siciliani di talento. Avremo il centro d'allenamento giusto e la migliore metodologia al mondo. Il Palermo ha bisogno di un centro d'allenamento migliore di quello attuale. Investire su questo è nel nostro piano e verrà fatto nei prossimi anni”. Se son rose, fioriranno ma, che verrà completato entro la fine del 2023. “Ora a Palermo c’è anche il nuovo centro sportivo. Questo è determinante per costruire un percorso. I grandi successi si costruiscono in una casa. Palermo è in pole per la Serie A”. Parole di Fabio Grosso a La Gazzetta dello Sport, uno dei tanti ex storici dei rosanero, a testimonianza dei fatti reali e di assoluto spessore mostrati dalla nuova società. Non basta?: “Vogliamo essere competitivi sin da subito per la Serie A. Palermo è sempre stata una piazza ambita e con l'avvento del City Football Group questa attrattiva è aumentata. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e tutti sono coinvolti, questa unità può farci diventare ancora più forti.o”. L’augurio è che questo si possa esaudire a stretto giro di posta, regalando, a una piazza come Palermo, il palcoscenico che merita, ritornando ai fasti del "genio" Zamparini e del sogno europeo.