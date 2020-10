Il Parma sorpassa il Cagliari nella corsa al terzino destro del Brescia, Stefano Sabelli. Secondo Tuttosport, i sardi sono pronti a virare sul brasiliano della Roma, Bruno Peres.



Il ds gialloblù Carli monitora Cyprien e non perde la speranza di ridare Saponara a Liverani. Ma un trequartista arriverà comunque: Juan Brunetta, del Deportivo Godoy Cruz, è atteso tra sabato e domenica in Italia. Manca solo l’ufficialità anche per Hans Nicolussi Caviglia, lo scorso anno in prestito al Perugia ma con il cartellino controllato dalla Juventus. Ottimismo anche per altri due arrivi: il centrocampista Simon Sohm dallo Zurigo e Amad Traore, giovane attaccante dell’Atalanta.