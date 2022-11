Uno, uno che con il suo destro, specie da fermo, può fare quello che vuole:si è fatto apprezzare per le sue doti balistiche prima all'Ascoli e poi alla Sampdoria, tra la fine della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale. Non poteva che essere suo il primo gol su punizione diretta di Qatar 2022. Da vedere e rivedere le reti nel precampionato da centrocampo in casa del Besiktas e quello che ha sbloccato il derby ligure poi perso al Picco di La Spezia, poi il buio. Giampaolo viene esonerato, arrivano Stankovic e alcune noie fisiche;, nessun rischio. Sabiri sparisce dai radar blucerchiati e si rivede nel gruppo del ct Regragui.Courtois era già stato ingannato nel primo tempo su una punizione di Ziyech, ma Saiss, leader difensivo dei Leoni dell'Atlante, era partito in fuorigioco; nella ripresa,. Il trionfo degli africani verrà poi sigillato da Aboukhlal, ma, che lo ha portato, lui che ha 26 anni, a vagare tra Norimberga, Huddersfield e Paderborn prima di approdare inStankovic gioca senza trequartista e i tifosi non hanno gradito la sparizione pre-Mondiale:. Su di lui c'è la, che ha recentemente cambiato atteggiamento tattico e adesso gioca con il classico tridente dietro l'unica punta.. Nel frattempo, la Sampdoria si guarda intorno e, bisognosa di liquidità per via della delicatissima situazione societaria , mette il giocatore in vendita:. Un intrigo di mercato che si accenderà dopo la fine dell'avventura del Marocco in Qatar.