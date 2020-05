Il Milan è informato da tempo sulla valutazione di Marcel Sabitzer. L'operazione è più che complessa perché il costo reale dell'affare supera i 40 milioni di euro fissi per il cartellino, cui aggiungere un ingaggio in costante crescita che complica ulteriormente ogni valutazione. Il giocatore è un pallino di Ralf Rangnick, ma al momento la strada per vederlo in rossonero è in salita.