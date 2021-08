E' Sabrina Salerno la regina dell'estate italiana. In un periodo estivo che dal punto di vista sportivo non dimenticheremo mai, grazie alla vittoria degli Europei da parte della Nazionale, e grazie alle medaglie azzurre a Tokyo 2020, a brillare sui social è anche l'icona pop italiana degli anni '80 e '90, tornata alla ribalta grazie a Instragram e ad alcune fortunate presenze in tv, come quella a Name that tune - Indovina la canzone, su TV8. Su IG, dove ha un appassionato seguito di quasi un milione di followers, Sabrina delizia i suoi fan con una serie di foto da urlo, l'ultimo dei quali è corredato proprio dal post "un'estate italiana".



