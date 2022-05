Sabrina Ferilli in una lunga intervista concessa a Rai 1 è tornata a parlare del famoso spogliarello realizzato per il 2001 per la vittoria dello scudetto della Roma. Una sfilata più che uno spogliarello vero e proprio con la sabrinona nazionale rimasta in costume giallorosso davanti a migliaia di persone.



Proprio nell'intervista, parlando con Luca Tomassini, la Ferilli ha racconatato che anche il coreografo era presente: "Ma tu non hai fatto con me lo spogliarello della Roma? Ma non lo racconti mai! Racconti di Madonna e non di me e mi era venuto il dubbio. Dovevamo trovare una cosa per mantenere la promessa e per non essere arrestati tutti".



ECCO LE FOTO DI QUELLA SERATA E ALTRE DELLA BELLISSIMA SABRINA FERILLI NELLA GALLERY