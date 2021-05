"Complimenti all’Inter... e anche a chi ha fatto questa bandiera!!! Forse non tutti sanno che la mia canzone, Boys, è nata anche grazie a voi!!!" Con questa parole anche la bellissima Sabrina Salerno ha voluto celebrare lo scudetto vinto dall'Inter.



In particolare la splendida cantante ha ripostato il video di una bandiera a lei dedicata dai tifosi scesi in piazza per festeggiare ricordando come la canzone che l'ha resa celebre Boys Boys Boys sia nata anche grazie ai tifosi della curva nord nerazzurra.



Ecco il video e altre foto supersexy della splendida Sabrina nella nostra gallery