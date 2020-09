Sabrina Salerno continua ad incantare. La bellissima cantante, modella, showgirl che ha fatto sognare milioni di italiani oggi non si ferma e si è reinventata al punto da riscuotere forse ancora più successo attraverso i social network dove non solo è seguitissima, ma non perde occasione per far sognare ancora i suoi fan con foto e video che la mostrano in tutto il suo splendore.



C'è però chi è andato oltre, in Spagna e le ha addirittura dedicato.... una squadra di calcio. È nata nella zona di Siviglia la “Società Sportiva Sabrina Salerno” che parteciperà a campionati dilettantistici con Sabrina stamapata sulle loro maglie.



"Quando abbiamo tirato i primi calci a un pallone - ha spiegato uno dei fondatori - era l’epoca in cui Sabrina ci faceva sognare. Abbiamo pensato che meritasse un omaggio, sentito e sincero, per la sua musica, la sua bellezza e perché è apparsa nelle nostre vite proprio quando ci siamo avvicinati al calcio".



E noi vi mostriamo la bellissima Sabrina nella nostra gallery.