L'ultimo scatto di Sabrina Salerno su Instagram ha scatenato diverse polemiche, con la bella e prorompente showgirl che continua a far parlare di sé. Il suo ultimo post provoca tutti coloro che continuano a criticarla per il modo in cui si mostra in pubblico: "Chi mi ama e chi mi odia. Chi ignora totalmente ciò che faccio. Mi sono sempre piaciute le critiche costruttive ma non comprendo quelle gratuite, aggrappate a stereotipi che odorano di muffa…"



Voi da che parte state?