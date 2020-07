E' l'estate di Sabrina Salerno. A metà giugno le avevamo dedicato una gallery che aveva fatto il botto di visite, ma un mese e mezzo dopo ci vediamo 'costretti' a replicare, perché nel frattempo il profilo Instagram della 52enne cantante e showgirl si è arricchito di nuove, bellissime, fotografie. Icona sexy degli anni Ottanta, la Salerno sta ora vivendo una seconda giovinezza, grazie alla sua professionalità e a un utilizzo intelligente e raffinato dei social. E anche per merito di un corpo da urlo, da far invidia a tante 20enne e 30enni che vanno per la maggiore su IG...



