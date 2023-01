Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Milan e Nazionale, Arrigo Sacchi ha parlato anche dell'impatto di De Ketelaere in questa stagione in rossonero non risparmiandogli un attacco diretto e una stilettata .



IMPAURITO - “Entra in campo quasi come un perdente, sembra confuso e impaurito. Ora sta soffrendo, ricordiamo che gli stranieri hanno sempre bisogno di tempo”.