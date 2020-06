Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi dice la sua sul calendario della ripresa della Serie A: “Ho dato un' occhiata al calendario e mi sembra che quello dell'Inter sia abbastanza facile. Credo che Conte possa reinserirsi nella lotta al vertice, anche se la Juve, per l' organico a disposizione, e la Lazio, per le grandi motivazioni, partono in vantaggio. Però, lo ripeto, mi aspetto sorprese”.