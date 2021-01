Arrigo Sacchi ha parlato della nuova Juve a La Gazzetta dello Sport: "Non bisogna stupirsi se alla Juve qualcuno sta tirando il fiato o se i nuovi acquisti non si sono ancora inseriti, dopo 9 scudetti di fila può succedere. La motivazione è come la forza: può essere elevatissima, normale o scarsa. Se è elevatissima, si può paragonare alla benzina per le auto, senza la quale neppure una Ferrari può partire. Pirlo dovrà far ritrovare spirito di squadra, modestia ed entusiasmo. Se ci riuscirà ritroverà i valori umani e tecnici che oggi sembrano perduti. Occorrerà pazienza da parte del club e dei tifosi".