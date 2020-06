Intervistato dal Corriere della Sera, Arrigo Sacchi esprime la propria opinione sull'Inter di Conte.



“Conte è molto bravo, soltanto che deve rischiare di più e avere più fiducia. Non è un problema tattico, ma di mentalità. Credo che Antonio ci arriverà perché ha la sensibilità dei grandi tecnici. Occorre che si faccia dare i giocatori con le giuste caratteristiche. Non necessariamente dei campioni, ma che possono aiutarlo a realizzare i suoi progetti. Sono convinto che nella prossima stagione l’Inter sarà un pericolo per tutti”.