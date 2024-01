Sacchi controcorrente: 'Due rigori sbagliati sono cose capitano raramente, il Milan di Pioli è sulla strada giusta'

Sembrava tutto pronto per festeggiare la quinta vittoria di fila in Serie A, ma il gol su rigore di Orsolini ha rovinato i pensieri rossoneri. Ieri sera, il Milan non è andato oltre il 2-2 contro il Bologna e lo ha fatto al termine di una partita in cui i rossoneri hanno sbagliato due calci di rigore (Giroud nel primo tempo, Theo Hernandez nella ripresa). Arrigo Sacchi, però, nel suo consueto editoriale a La Gazzetta dello Sport, trova che il club di Via Aldo Rossi, in realtà, sia sulla strada giusta: “Il pareggio del Milan impedisce ai rossoneri di proseguire nella serie di vittorie consecutive, ma la squadra di Pioli è sulla strada giusta. Contro un Bologna sbarazzino, che fa un ottimo palleggio e si diverte a giocare, il Milan ha mostrato notevoli miglioramenti. Leao e Pulisic, sulle fasce, hanno dato fastidio parecchio agli avversari, Loftus-Cheek è impressionante per esuberanza atletica. E poi, diciamo la verità, non è mica facile sbagliare due rigori nella stessa partita: cose che capitano una volta ogni tanto. Mi sembra ci sia da registrare qualcosa in difesa: non sono sempre perfettamente sincronizzati. Inoltre serve ancora più compattezza perché ciò consente alla squadra di pressare maggiormente. Chiudo con un applauso a Zirkzee: vederlo giocare è davvero una delizia. Ogni volta che entra in possesso del pallone dà l’impressione di poter inventare qualcosa. Credo che l’attaccante olandese del Bologna sia destinato a una grande carriera, sempre che sappia mantenere equilibrio e umiltà”.