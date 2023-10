L'ex allenatore del Milan scrive sulla Gazzetta dello Sport: "Martedì i nerazzurri hanno vinto. Tutti contenti perché la qualificazione agli ottavi di finale è più vicina. Ma domandiamoci: come hanno vinto? Hanno dominato l'avversario? No. Hanno divertito? Non proprio. L'Inter giocava contro il Salisburgo in larga parte composto da ragazzi nati negli anni Duemila, eppure ha sofferto e, molto probabilmente, soffrirà anche nella sfida di ritorno in Austria. Perché? I nerazzurri hanno grandi valori tecnici e atletici, posseggono molta esperienza, tuttaviaLogico che, così facendo, ci si porta l'avversario in casa".È arrivata seconda nella passata stagione, grande risultato, ma adesso i nerazzurri hanno il dovere di migliorarsi. Soprattutto a livello di conoscenze.e, di conseguenza, dell'avversario. Domandina maliziosa: vogliamo capirlo, noi italiani, che per giocare in Europa si deve praticare un calcio diverso, basato sul collettivo, sul ritmo, sulla sinergia tra i reparti? Il calcio, non mi stancherò mai di dirlo, è uno sport offensivo e di squadra, mentre noi in Italia lo concepiamo ancora come uno sport difensivo e individuale. Questo è il vero problema".