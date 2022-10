Nel consueto intervento sulla Gazzetta dello sport, Arrigo Sacchi commenta così: “Il Napoli ha vinto praticando quello che gli olandesi chiamano «totalvoetbal» e ha dimostrato che, se volessero e se non fossero ancorate a vecchi concetti tipo catenaccio e contropiede, anche le altre squadre italiane potrebbero imboccare quella strada. Vogliono capirlo, gli allenatori italiani, che il gioco è l’unica cosa che veramente conta, non costa nulla, non fa andare i bilanci in rosso e non s’infortuna mai?”.