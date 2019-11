Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, parla a Radio Capital, commentando così i buu razzisti a Balotelli. Queste le sue parole a Circo Massimo: "Il calcio è il riflesso della vita sociale, della storia e della civiltà di un paese. Purtroppo non scordiamoci che questo è uno dei paesi più corrotti d'Europa, in cui ci sono 4-5 mafie e in cui si cercano sempre scorciatoie per vincere. Le frange più delinquenziali, più violente, sono state ingaggiate dalla società per vincere in qualsiasi modo. Abbiamo disconosciuto tutti i valori, non solo nel calcio ma anche nella vita. Il nostro paese non è solo in crisi economica ma anche in crisi morale e culturale. È un paese che disconosce regole e valori. È un fatto culturale e non si risolve facilmente".



SUGLI ULTRAS - "Molti ultras sono sovvenzionati dai club. E so che sono organizzati in modo delinquenziale. Succede di tutto, con il benestare di tutti. Anche dei politici. Salvini sdogana certi comportamenti, come i mass media hanno paura di perdere audience, i politici hanno paura di perdere voti. È una gara a chi è più opportunista".