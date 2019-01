Arrigo Sacchi, leggenda del Milan, parla a la Gazzetta dello Sport di Gennaro Gattuso: "Lo volevo all’Atletico Madrid quando giocava nei Glasgow Rangers. Ragazzo eccezionale, merita il meglio. È stato anche mio inquilino. Gli dicevo: ‘Rino, le porte si aprono con le mani...’. Ha già fatto tantissimo: ha ridato alla squadra dignità e orgoglio. Nonostante assenze importanti e valori tecnici non eccelsi, sta tenendo il Milan in zona Champions. Deve crescere con i giocatori per arrivare a un gioco più fluido. Più movimento, più palla sulla corsa, più uomini in area. E più pressing: non farlo è un suicidio. Oggi il pressing non è più una scelta, è una necessità, per accorciare la squadra e renderla più offensiva. Attaccanti non adatti? Se ho fatto fare il pressing a Virdis...".