Tra i tanti che (giustamente) stanno salendo sul carro del vincitore Mancini c'è anche Arrigo Sacchi che sulle pagine de La Gazzetta dello Sport elogia il tecnico azzurro per il lavoro fatto fino ad ora: ​"Mancini aveva ereditato una Nazionale che non si era qualificata per il Mondiale e per di più con un campionato di Serie A stracolmo di calciatori stranieri: il pessimismo dilagava. Il lavoro compiuto da Roberto e dai suoi ragazzi era difficilmente immaginabile: oggi gli azzurri sono un esempio positivo, coraggioso e di merito per il nostro campionato. Mancio è l'ideatore, le sue scelte sono ricche di competenze e ottimismo, rifuggono da un football difensivo, tattico, costipato e noioso. Gli azzurri lo seguono con entusiasmo e generosità diventando ogni giorno più bravi e convincenti".