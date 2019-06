Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, parla a margine dell'evento in cui è stato presentato il libro sulla notte di Barcellona, in cui i rossoneri vinsero 4-0 con lo Steaua: "Mi ha mandato un messaggio, con la Juve non c'è mai stato niente. Lui è molto contento dov'è, quest'anno cercherà di vincere la Champions. Sarri? E' una scelta rivoluzionaria per la Juve, importantissima, perché per la storia grande che ha la Juve e per l'affetto del quale è circondata, se la Juventus incominciasse a interpretare un calcio un po' più audace, un po' più avveniristico potrebbe aiutare molto lo sviluppo italiano".



SU SARRI - "Sarri è dello stesso livello di Klopp, Guardiola, Pochettino. Hanno la medesima visione del lavoro".