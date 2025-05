Sacchi: "Il calcio di Allegri non mi diverte, ma il Milan sta dimostrando di fare sul serio"

, storico ex allenatore del Milan e ora opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport inerenti al ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A, in particolar modo sulla panchina del club di Via Aldo Rossi – dopo l’accordo totale trovato nel corso dell’incontro odierno tra le parti -., su un personaggio che, nel calcio italiano, ha vinto tantissimo, su un allenatore che conosce perfettamente l'ambiente rossonero e anche le dinamiche della Serie A: senza gli impegni internazionali il Milan, nella prossima stagione, dovrà concentrarsi principalmente sul campionato.”.

Questa è la solita domanda che mi sento ripetere ogni volta che devo parlare di Max. Ho grande rispetto per Allegri e per il suo lavoro. È un allenatore che ha sempre fatto il suo dovere ovunque sia andato.Non c'è niente di male, è una questione di gusti. E, come dicevano i latini, de gustibus non disputandum est... Ci tengo a dire una cosa con molta chiarezza perché in passato ci sono stati troppi equivoci: io non ho nulla contro Allegri, mi è semplicemente capitato nelle stagioni precedenti di muovere delle critiche al suo calcio e alle sue squadre. Tutto qui, niente di personale.”.

“Credo che l'ingaggio del nuovo direttore sportivo Tare, che è un dirigente di alto livello, molto esperto e profondo conoscitore del calcio italiano e internazionale, e quello di Allegri, sicuramente tra i migliori allenatori di casa nostra, dimostrino cheEvidentemente gli errori della passata stagione sono stati capiti. È fondamentale che il club ritorni al centro di tutto, perché è da lì che partono le idee e le strategie. Serve un progetto chiaro e servono uomini affidabili che mettano l'anima affinchè questo progetto possa essere realizzato”.