La sfida di domani sera tra Milan e Juventus è stato uno dei temi trattati da Arrigo Sacchi nel consueto editoriale per la Gazzetta dello Sport: "Chi è più forte? Il Milan, molto nella partita dipenderà dal Milan. Se è un collettivo, deve giocare da collettivo: in quel caso metterà in difficoltà la Juventus, perché sappiamo già che la Juventus non riuscirà a giocare da collettivo. Difenderà con 10-11 giocatori e farà ripartenze, bene come sa”.